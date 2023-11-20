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Киноафиша Новости Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян сыграют в комедии «Неприличные гости»

Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян сыграют в комедии «Неприличные гости»

20 ноября 2023 16:00
Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян сыграют в комедии «Неприличные гости»

Также в фильме снимаются Максим Лагашкин и Екатерина Стулова, которые тоже являются супругами в реальной жизни.

«Кинокомпания братьев Андреасян» объявила о старте съемок своего очередного проекта, которым станет комедийный фильм «Неприличные гости» со звездным актерским составом. Главные роли исполнят Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Брутян, Владимир Сычев и Янина Студилина. Картина будет посвящена супружеской жизни и семейным скелетам в шкафу.

В центре сюжета — Виктор и Ольга, пребывающие в долгом браке, который утомил обоих. Они внесли долгожданный последний взнос по ипотеке, так что кажется, что теперь у них есть возможность радоваться жизнью в собственном жилье, однако их покой нарушает страстная пара, поселившаяся по соседству за тонкими стенами. Вскоре соседи наведываются к Виктору и Ольге, делая им интригующее интимное предложение.

Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян сыграют в комедии «Неприличные гости»

Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян сыграют в комедии «Неприличные гости»

Синопсис «Неприличных гостей» очень похож на завязку популярной испанской трагикомедии «Соседи сверху» (2020).

Режиссером фильма выступает дебютант Гога Мамаджанян. Сценарий написал Гайк Асатрян. По словам продюсера Сарика Андреасяна, зрителей ждет «комедия в лучших традициях европейского и советского кино».

В прокат «Неприличные гости» выйдут 25 апреля 2024 года.

Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»
Елена Королева
Елена Королева
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