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Киноафиша Новости Новый «Чужой» получил синопсис, актерский состав и дату начала съемок

Новый «Чужой» получил синопсис, актерский состав и дату начала съемок

6 марта 2023 10:01
Новый «Чужой» получил синопсис, актерский состав и дату начала съемок

Фильм станет новой частью серии приквелов культового научно-фантастического хоррора.

Студия 20th Century Studios раскрыла детали сюжета, актерский состав и дату начала съемок следующего фильма научно-фантастической хоррор-франшизы «Чужой». Картина на данный момент не имеет названия.

В предстоящем фильме сыграют Дэвид Джонссон Фрэй («Индустрия»), Арчи Рено («Тень и кость»), Изабела Мерсед («Розалин»), Спайк Ферн («Бэтмен») и Эйлин Ву. Ранее студия объявила, что главную роль в ленте исполнит Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна»).

Согласно официальному синописису, фильм расскажет о «группе молодых людей в далеком мире, которые сталкиваются с самой ужасающей формой жизни во Вселенной». Безымянная лента станет новой частью серии приквелов «Чужого», в которую также входят картины «Прометей» и «Чужой: Завет».

Режиссером, сценаристом и продюсером проекта выступает Федерико Альварес, наиболее известный по таким фильмам ужасов, как «Девушка, которая застряла в паутине», «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Черная книга». Автор оригинального «Чужого» Ридли Скотт выступает исполнительным продюсером картины вместе с Майклом Пруссом («Друзья навсегда»). Функции продюсеров ленты также выполняют Брент О’Коннор («Быстрее пули»), Элизабет Кантильон («Доводы рассудка») и Том Моран («Убийство Иисуса»).

Съемки стартуют 9 марта в Будапеште. Дата премьеры фильма пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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