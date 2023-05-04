Майлз Моралес спасает вселенную от коллапса в новом трейлере «Человека-паука: Паутина вселенных»

В сети появился новый международный трейлер анимационного блокбастера «Человек-паук: Паутина вселенных», являющегося сиквелом мультфильма 2018 года. В представленном ролике показано еще больше эпических сцен, включая новые кадры с антагонистом по прозвищу Пятно, которого в оригинале озвучил Джейсон Шварцман.

В новой главе истории Майлзу Моралесу (Шамеик Мур) и Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) предстоит снова встать на защиту мультивселенной. Благополучию мироздания угрожает суперзлодей, умеющий перемещаться через пространственные коридоры в различные миры. Чтобы сохранить баланс реальности, главным героям придется взаимодействовать с другими версиями Паука. В числе тех, кого повстречают персонажи, окажутся Мигель О’Хара (Оскар Айзек), Питер Паркер (Джейк Джонсон), Джессика Дрю (Исса Рэй), Хобарт Браун (Дэниэл Калуя), Павитр Прабхакар (Каран Сони) и Бен Рейли (Энди Сэмберг).

Сообщается, что «Паутина вселенных» станет самым продолжительным американским мультфильмом в истории — хронометраж проекта составляет 140 мин. В США картина студии Sony Pictures выходит 2 июня, а премьера третьей части, в которой завершатся все сюжетные линии, намечена на 29 марта 2024 года.