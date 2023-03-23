Изначальный хронометраж «Джона Уика 4» составлял почти 4 часа

Четвертая часть «Джона Уика» стала самым продолжительным фильмом франшизы с хронометражем в 169 минут, но оказывается, что боевик с Киану Ривзом мог идти еще дольше. В недавнем интервью порталу IndieWire режиссер Чад Стахелски поделился, что изначально фильм длился почти четыре часа (225 минут), из-за чего ощущался очень перегруженным:

«Если говорить откровенно, то такой хронометраж изначально не планировался. Наша первая версия шла 3 часа 45 минут, которые и ощущались как 3 часа 45 минут. Тогда мы поняли, что облажались».

В этом варианте большое внимание уделялось второстепенным персонажам, которых в картине довольно много. Чтобы исправить ситуацию, монтажер Нат Орлофф вырезал все лишние детали, утяжелявшие повествование. Ниже приведена его цитата:

«Пришлось сжимать, сжимать и сжимать. Когда кто-либо из персонажей дважды повторял уже озвученную идею, я ее вырезал. Так что никаких повторов. Это очень линейная история, поэтому нельзя было делать какие-то реконструкции или перестановки. Нужно было просто аккуратно отсеять ненужное».

Стахелски добавил, что, когда пропадало хотя бы 30 секунд хронометража, он заставлял всю команду, занимавшуюся постпроизводством, полностью пересматривать картину. Стахелски боялся, что фильм потеряет свой ударный темп и, по его мнению, это был единственный способ, так как многие сотрудники на тот момент видели фильм лишь фрагментарно.

Российская премьера «Джона Уика 4» состоялась сегодня.