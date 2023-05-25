Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс»

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил дебютный трейлер многосерийного триллера «Захваченный рейс», главную роль в котором сыграл звезда «Лютера» Идрис Эльба. Первые два эпизода остросюжетного сериала дебютируют на стриминге 28 июня, а остальные серии будут выходить в классическом еженедельном формате вплоть до 2 августа.

Действие разворачивается на борту семичасового рейса KA29, следующего из Дубая в Лондон. Во время полета воздушное судно захватывают неизвестные личности. Главный герой — опытный корпоративный переговорщик по имени Сэм Нельсон (Эльба). Чтобы спасти людей, протагонист решает применить свои профессиональные навыки в общении с террористами, но чем обернется эта рискованная затея, покажет лишь время.

Шоураннером проекта выступил Джордж Кэй («Люпен», «Убивая Еву»). Режиссурой эпизодов занимались Джим Филд Смит («Литвиненко», «Искатели правды») и Мо Али («Кобра», «Монтана»). В остальной актерский состав вошли Холли Аирд, Арчи Панджаби, Кейт Филлипс, Джеймс Берроуз, Бен Майлз, Макс Бисли, Ив Майлс, Нил Мэскелл, Мохамед Эльсандель, Гретчен Эголф, Джастин Салинджер, Камилла Бипут и другие. Эльба также входит в число исполнительных продюсеров.