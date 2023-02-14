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Боевик «Крушение» получит сиквел

14 февраля 2023 10:34
Боевик «Крушение» получит сиквел

Действие второй части развернется на грузовом корабле работорговцев.

Согласно Variety, студии MadRiver Pictures, Di Bonaventura Pictures и G-BASE Productions планируют выпустить сиквел недавнего боевика «Крушение» Жана-Франсуа Рише («Кровный отец»).

Оригинальная картина повествует о капитане гражданского авиалайнера Броуди Торрансе (Джерард Батлер). Однажды герою поручают специальную миссию — перевезти на своем самолете вместе с остальными пассажирами преступника Луи Гаспара (Майк Колтер), проходящего процесс экстрадиции. По пути самолет терпит крушение в джунглях Филиппинских островов, захваченных местными экстремистскими группировками, которые берут пассажиров и экипаж рейса в плен. Стремясь освободить заложников, Торранс решает объединить силы с Гаспаром и дать отпор боевикам.

Сиквел ленты получил название Ship («Корабль»). Главным героем станет Гаспар. События развернутся сразу же после окончания оригинального «Крушения». Сумев скрыться от служителей закона, Луи покидает Филиппины на рыбацкой лодке. Он доплывает до большого грузового корабля, направляющегося в Южную Африку, и тайно забирается на борт, чтобы навсегда уйти из поля зрения своих преследователей. Однако по пути к месту назначения Гаспар узнает, что это судно перевозит не только товары, но и людей, которых планируют продать в рабство. Внутренний моральный кодекс не позволяет герою оставаться в стороне. Заручившись поддержкой одного из «невольных пассажиров» и члена корабельной команды, не одобряющего тех темных дел, к которым он по своему незнанию оказался причастен, Луи приступает к миссии по уничтожению капитана судна.

Проект пока не имеет ни режиссера, ни сценариста. Рише, выступавший постановщиком «Крушения», выступит исполнительным продюсером предстоящей картины. Вернется ли к своей роли Батлер, пока неизвестно.

Ожидается, что съемки «Корабля» начнутся в конце 2023 года.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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