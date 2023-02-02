Алексей Серебряков спасает сына и противостоит волкам в трейлере триллера «Бешенство»

Фильм о выживании в снежной тайге от создателя «Чебурашки» и «Последнего богатыря» выйдет на экраны в конце февраля.

Кинокомпания «Вольга» представила новый трейлер российского триллера «Бешенство». Главные роли в фильме исполнили Алексей Серебряков («Ван Гоги»), Всеволод Володин («Вспоминая тебя»), Евгений Ткачук («Дышите себя»), Георгий Дронов («Воронины») и Анна Уколова («Календарь ма(й)я»).

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Амурской области в 2019 году. Действие разворачивается в суровой снежной тайге, где разгорается эпидемия бешенства. Из-за заболевания местные волки начинают все чаще нападать на всех встречных без разбора. Даже небольшой укус хищников может стоить человеку жизни. В центре истории — отчаявшийся отец Игорь (Серебряков), решивший запереть своего сына-наркомана Вовку (Володин) в охотничьем домике, чтобы он смог перебороть ломку. Вскоре их жилище окружает стая волков, и героям в компании нескольких местных жителей приходится обороняться от смертоносных животных.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко, ранее работавший над такими популярными российскими картинами, как «Чебурашка», «О чем говорят мужчины» и трилогией «Последний богатырь». Сценарий проекта написал Алексей Казаков, создатель комедий «Самый лучший день» и «СуперБобровы».

«Бешенство» выйдет в российский прокат 23 февраля 2023 года.