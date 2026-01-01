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Озджан Дениз
Özcan Deniz
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Озджан Дениз
Озджан Дениз
Özcan Deniz
Дата рождения
19 мая 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.3
Красные бутоны
(2023)
7.0
Стамбульская невеста
(2017)
6.1
Вода и огонь
(2013)
Фильмография Озджан Дениз
8.3
Красные бутоны
драма
2023, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Улыбнись своей судьбе
драма
2022, Турция
4.6
Я так долго ждал тебя
драма, мелодрама
2021, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7
Стамбульская невеста
драма, мелодрама, комедия
2017, Турция
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.1
Милая и опасная
Sevimli Tehlikeli
комедия, мелодрама
2015, Турция
6.1
Вода и огонь
Su ve Ates
драма, мелодрама
2013, Турция
5.1
Ты, мой дом
Evim Sensin
драма, фэнтези, мелодрама
2012, Турция
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Новости о Озджан Дениз
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