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Майкл Джордан
Майкл Джордан
Michael Jordan
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Майкл Джордан
Michael Jordan
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Дата рождения
17 февраля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
198 см
Биография Майкла Джордана
Родился 17 февраля 1963 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майкла Джордана
Космический джэм
спорт, семейный, анимация, комедия
1996, США
7.0
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Леброн Джеймс рассказал о сюжете «Космического джема: Новое поколение»
Сиквел больше сфокусируется на семейных отношениях, чем на спорте.
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9 декабря 2020 14:21
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