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Новости: мультфильмы

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства 6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства 20 мая на Disney+ вышел полнометражный мультфильм о приключениях мультяшной  пары бурундуков-детективов — Чипа и Дейла — и их команды. Сериал о них заставлял когда-то детей по всей стране просыпаться каждое воскресенье чуть раньше. Киноафиша собрала 6 фильмов, вернувших зрителям их старых героев.
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31 мая 2022 17:37
Тест: кому суждено быть твоим тотемным мультгероем? Тест: кому суждено быть твоим тотемным мультгероем? Хочешь стать смелым, как Симба, или спасти мир, как Валли? Пройди тест и узнай своего мульт-спутника!
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5 апреля 2022 13:34
Дисней, подвинься: 6 мультфильмов Netflix, которые станут классикой Дисней, подвинься: 6 мультфильмов Netflix, которые станут классикой Эти полнометражные работы легко могут встать в один ряд с классическими лентами благодаря качественной анимации, отлично продуманной истории и ярким музыкальным номерам.
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15 февраля 2021 17:25
Disney анонсировал мультфильм «Райя и последний дракон» Disney анонсировал мультфильм «Райя и последний дракон» Выход картины запланирован на ноябрь 2020 года.
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26 августа 2019 11:13
Знакомство с соседями: Новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс» Знакомство с соседями: Новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс» Новая версия истории знаменитого мрачного семейства увидит свет в октябре.
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7 августа 2019 16:14
Появились первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти» Появились первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти» Новые эпизоды начнут выходить в ноябре.
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17 июля 2019 10:20
Тайка Вайтити снимет мультфильм по комиксам «Флэш Гордон» Тайка Вайтити снимет мультфильм по комиксам «Флэш Гордон» Режиссёр третьего «Тора» также напишет сценарий анимационного проекта.
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25 июня 2019 09:44
Миру нужны герои: Новый трейлер «Angry Birds в кино 2» Миру нужны герои: Новый трейлер «Angry Birds в кино 2» «Angry Birds в кино 2» выйдет в российский прокат 22 августа.
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20 июня 2019 17:19
Студия Pixar анонсировала новый проект «Душа» Студия Pixar анонсировала новый проект «Душа» Планируется, что мультфильм выйдет на экраны в 2020 году.
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20 июня 2019 11:10
Полностью соответствует ожиданиям: Первые отзывы на мультфильм «История игрушек 4» Полностью соответствует ожиданиям: Первые отзывы на мультфильм «История игрушек 4» Критики в восторге.
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14 июня 2019 12:11
Бегущая по волнам: Трейлер «Холодного сердца 2» Бегущая по волнам: Трейлер «Холодного сердца 2» Студия Disney представила ролик продолжения своего анимационного хита.
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11 июня 2019 15:11
Всё вверх дном: Трейлер мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» Всё вверх дном: Трейлер мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» Любимые герои возвращаются на экраны.
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3 июня 2019 13:20
В поисках магии: Первый трейлер мультфильма «Вперёд» В поисках магии: Первый трейлер мультфильма «Вперёд» Новый проект студии Pixar расскажет о братьях-эльфах.
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31 мая 2019 09:06
Появились первые кадры из нового мультфильма Pixar «Вперёд» Появились первые кадры из нового мультфильма Pixar «Вперёд» Проект расскажет историю братьев-эльфов.
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30 мая 2019 10:28
Арнольд Шварценеггер озвучит главную роль в мультсериале «Детский сад для супергероев» Арнольд Шварценеггер озвучит главную роль в мультсериале «Детский сад для супергероев» Идея проекта принадлежит автору комиксов Marvel Стэну Ли.
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29 мая 2019 18:23
Гарик Харламов и Сергей Гармаш озвучили героев мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» Гарик Харламов и Сергей Гармаш озвучили героев мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» На российские экраны картина выйдет уже 25 мая.
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22 мая 2019 16:58
Они готовы ради нас на всё: Новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» Они готовы ради нас на всё: Новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» Макс и его друзья возвращаются.
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11 апреля 2019 11:14
Пни папу на ночь: Первый тизер «Семейки Аддамс» Пни папу на ночь: Первый тизер «Семейки Аддамс» Новая версия истории знаменитого мрачного семейства увидит свет в октябре.
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9 апреля 2019 16:16
Враги объединяются: Трейлер «Angry Birds в кино 2» Враги объединяются: Трейлер «Angry Birds в кино 2» «Angry Birds в кино 2» выйдет в российский прокат 22 августа.
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27 марта 2019 19:27
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