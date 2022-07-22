6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства

20 мая на Disney+ вышел полнометражный мультфильм о приключениях мультяшной пары бурундуков-детективов — Чипа и Дейла — и их команды. Сериал о них заставлял когда-то детей по всей стране просыпаться каждое воскресенье чуть раньше. Киноафиша собрала 6 фильмов, вернувших зрителям их старых героев.