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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Мультфильмы
Новости: мультфильмы
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
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6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства
20 мая на Disney+ вышел полнометражный мультфильм о приключениях мультяшной пары бурундуков-детективов — Чипа и Дейла — и их команды. Сериал о них заставлял когда-то детей по всей стране просыпаться каждое воскресенье чуть раньше. Киноафиша собрала 6 фильмов, вернувших зрителям их старых героев.
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31 мая 2022 17:37
Тест: кому суждено быть твоим тотемным мультгероем?
Хочешь стать смелым, как Симба, или спасти мир, как Валли? Пройди тест и узнай своего мульт-спутника!
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5 апреля 2022 13:34
Дисней, подвинься: 6 мультфильмов Netflix, которые станут классикой
Эти полнометражные работы легко могут встать в один ряд с классическими лентами благодаря качественной анимации, отлично продуманной истории и ярким музыкальным номерам.
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15 февраля 2021 17:25
Disney анонсировал мультфильм «Райя и последний дракон»
Выход картины запланирован на ноябрь 2020 года.
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26 августа 2019 11:13
Знакомство с соседями: Новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Новая версия истории знаменитого мрачного семейства увидит свет в октябре.
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7 августа 2019 16:14
Появились первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти»
Новые эпизоды начнут выходить в ноябре.
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17 июля 2019 10:20
Тайка Вайтити снимет мультфильм по комиксам «Флэш Гордон»
Режиссёр третьего «Тора» также напишет сценарий анимационного проекта.
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25 июня 2019 09:44
Миру нужны герои: Новый трейлер «Angry Birds в кино 2»
«Angry Birds в кино 2» выйдет в российский прокат 22 августа.
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20 июня 2019 17:19
Студия Pixar анонсировала новый проект «Душа»
Планируется, что мультфильм выйдет на экраны в 2020 году.
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20 июня 2019 11:10
Полностью соответствует ожиданиям: Первые отзывы на мультфильм «История игрушек 4»
Критики в восторге.
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14 июня 2019 12:11
Бегущая по волнам: Трейлер «Холодного сердца 2»
Студия Disney представила ролик продолжения своего анимационного хита.
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11 июня 2019 15:11
Всё вверх дном: Трейлер мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4»
Любимые герои возвращаются на экраны.
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3 июня 2019 13:20
В поисках магии: Первый трейлер мультфильма «Вперёд»
Новый проект студии Pixar расскажет о братьях-эльфах.
Написать
31 мая 2019 09:06
Появились первые кадры из нового мультфильма Pixar «Вперёд»
Проект расскажет историю братьев-эльфов.
Написать
30 мая 2019 10:28
Арнольд Шварценеггер озвучит главную роль в мультсериале «Детский сад для супергероев»
Идея проекта принадлежит автору комиксов Marvel Стэну Ли.
Написать
29 мая 2019 18:23
Гарик Харламов и Сергей Гармаш озвучили героев мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
На российские экраны картина выйдет уже 25 мая.
Написать
22 мая 2019 16:58
Они готовы ради нас на всё: Новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
Макс и его друзья возвращаются.
Написать
11 апреля 2019 11:14
Пни папу на ночь: Первый тизер «Семейки Аддамс»
Новая версия истории знаменитого мрачного семейства увидит свет в октябре.
Написать
9 апреля 2019 16:16
Враги объединяются: Трейлер «Angry Birds в кино 2»
«Angry Birds в кино 2» выйдет в российский прокат 22 августа.
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27 марта 2019 19:27
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