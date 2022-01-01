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Венгры
Киноафиша Фильмы Венгры Венгры, 1978: актеры и роли
Magyarok Венгры 1978 / Венгрия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Венгры, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Золтан Фабри Zoltán Fábri
В ролях
Габор Конч Ева Пап Йожеф Бихари József Bihari Шандор Сабо Sándor Szabó Золтан Гера Zoltán Gera Тибор Мольнар Tibor Molnár Иштван О. Сабо Ноэми Апор Noémi Apor Берталан Шолти Bertalan Solti
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