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Проклятие 2
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Проклятие 2
2006 / США
7.0
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Проклятие 2, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Такаши Шимицу
Takashi Shimizu
В ролях
Эдисон Чен
Edison Chen
Ариэль Кеббел
Arielle Kebbel
Дженнифер Билз
Jennifer Beals
Тереза Палмер
Teresa Palmer
Мисако Уно
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Сара Ромер
Sarah Romer
Мэттью Найт
Такако Фудзи
Джоанна Кэссиди
Joanna Cassidy
Кристофер Казнс
Рё Исибаси
Ryo Ishibashi
Дженна Деван
Jenna Dewan
Эмбер Тэмблин
Amber Tamblyn
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