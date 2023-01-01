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The Grudge 2 Проклятие 2 2006 / США
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19 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Проклятие 2, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Такаши Шимицу Такаши Шимицу Takashi Shimizu
В ролях
Эдисон Чен Edison Chen Ариэль Кеббел Ариэль Кеббел Arielle Kebbel Дженнифер Билз Дженнифер Билз Jennifer Beals Тереза Палмер Тереза Палмер Teresa Palmer Мисако Уно Сара Мишель Геллар Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar Сара Ромер Sarah Romer Мэттью Найт Такако Фудзи Джоанна Кэссиди Joanna Cassidy Кристофер Казнс Рё Исибаси Ryo Ishibashi Дженна Деван Дженна Деван Jenna Dewan Эмбер Тэмблин Эмбер Тэмблин Amber Tamblyn
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