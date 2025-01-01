Меню
Награды и номинации фильма Прелестное дитя 1978

Оскар 1979 Оскар 1979
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978 Каннский кинофестиваль 1978
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
