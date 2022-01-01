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Воля вселенной Воля вселенной
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Воля вселенной, 1988

1988 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Как-то один семиклассник нагадал своему однокласснику Диме Коноплеву по «Книге Судьбы», что суждено тому погибнуть в ближайшее воскресенье. Только не сказал от чего. Как не хочется погибать семикласснику в расцвете лет! Тем более что влюблен он в самую прекрасную на свете девушку Лену. А в воскресенье сосед-летчик предлагает мальчику слетать в Ленинград и обратно в пилотской кабине. Дима отправляет прощальное письмо Лене и назло неблагоприятному стечению обстоятельств и «воле Вселенной» принимает мужественное решение…

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 сентября 1988
Режиссер
Дмитрий Михлеев
В ролях
Вячеслав Илющенко
Андрей Бабошкин
Денис Германов
Наталья Гусева
Игорь Жигалов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воля вселенной 1 постер
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