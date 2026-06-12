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Постер фильма С отличием
6.4
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6.4

С отличием

, 2026
Todos los colores
Испания / комедия
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Постер фильма С отличием
6.4
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Sílvia Abril
Sonia
Claudia Mora
Иван Луенго
Хавьер Толоса
Leonor Lavado
Daniela
Edu Rejón
Mafalda Carbonell
Belén
Israel Arpa
Tamara Berbés
Elena
Olivia Fernández
Self - Comms Director
Carlota Jiménez
Miquel Mars
Don Antonio
Режиссер Beatriz Silva
Сценарист Beatriz Silva
Композитор Alicia Morote
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 июня 2026
Дата выхода
12 июня 2026 Испания
Сборы в мире $9 578
Производство Atresmedia Cine, Atresmedia, Cattleya Producciones
Другие названия
Todos los colores

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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