Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера

Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая

Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед

Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?

Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше

Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете

Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР