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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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, 2026
Todos los colores
Испания / комедия
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О фильме
Расписание
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6.4
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В ролях
Sílvia Abril
Sonia
Claudia Mora
Иван Луенго
Хавьер Толоса
Leonor Lavado
Daniela
Edu Rejón
Mafalda Carbonell
Belén
Israel Arpa
Tamara Berbés
Elena
Olivia Fernández
Self - Comms Director
Carlota Jiménez
Miquel Mars
Don Antonio
Режиссер
Beatriz Silva
Сценарист
Beatriz Silva
Композитор
Alicia Morote
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
12 июня 2026
Дата выхода
12 июня 2026
Испания
Сборы в мире
$9 578
Производство
Atresmedia Cine, Atresmedia, Cattleya Producciones
Другие названия
Todos los colores
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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