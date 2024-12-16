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Постер фильма Кто же ты, Билли Айлиш?
3.7
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3.7

Кто же ты, Билли Айлиш?

, 2024
Billie Eilish: Unfiltered
США / документальный, музыка / 18+
Постер фильма Кто же ты, Билли Айлиш?
3.7

О фильме

История восхождения Билли Айлиш к мировой славе.

В ролях

Билли Айлиш
Финнеас О’Коннелл
Finneas Eilish
Режиссер Patrick Byrne
Сценарист Patrick Byrne
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 16 декабря 2024
Премьера в мире 16 декабря 2024
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Billie Eilish: Unfiltered

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb

Отзывы о фильме

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