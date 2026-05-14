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Постер фильма Maa Inti Bangaram
8.6
Maa Inti Bangaram - Трейлер
Киноафиша Фильмы Maa Inti Bangaram
8.6

Maa Inti Bangaram

, 2026
Maa Inti Bangaaram
Индия / боевик, драма, семейный
Трейлеры
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Постер фильма Maa Inti Bangaram
8.6
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Не пойду 0
Maa Inti Bangaram - Трейлер
Maa Inti Bangaram  Трейлер

В ролях

Саманта Рут Прабху
Swarna
Гульшан Девайя
Karuna
Дигантх
Dr. Anirudh
Gautami
Kamakshi
Ананд
Ramaiah Raju
Sreemukhi
Anasuya
Чайтания Кришна
Sharath
Srinivas Gavireddy
Buchiraju
Веннела Кишор
Manjusha
Kiranmayi
Nalla Sreedhar Reddy Gabbar
Aryan Ippili
Режиссер B.V. Nandini Reddy
Сценарист Nagendra Kasi, Shantharuban Gnanasekaran, Sita Menon, Vasanth Maringanti, Радж Нидимору, Prahaas Boppudi, Rehman, B.V. Nandini Reddy
Композитор Сантош Нараянан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 17 июля 2026
Премьера в мире 14 мая 2026
Дата выхода
18 июня 2026 Великобритания
19 июня 2026 Индия U/A 13+
18 июня 2026 Ирландия 15A
14 мая 2026 ОАЭ 18TC
18 июня 2026 США
Сборы в мире $2 118 419
Производство Tralala Moving Pictures
Другие названия
Maa Inti Bangaaram, Maa Inti Bangaram, Engal Thangam

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Maa Inti Bangaram - Трейлер
Maa Inti Bangaram Трейлер
Maa Inti Bangaram - Официальный тизер
Maa Inti Bangaram Официальный тизер
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Отзывы о фильме

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