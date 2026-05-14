В ролях
Саманта Рут Прабху
Swarna
Srinivas Gavireddy
Buchiraju
Nalla Sreedhar Reddy Gabbar
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
B.V. Nandini Reddy
Сценарист
Nagendra Kasi, Shantharuban Gnanasekaran, Sita Menon, Vasanth Maringanti, Радж Нидимору, Prahaas Boppudi, Rehman, B.V. Nandini Reddy
Композитор
Сантош Нараянан
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 34 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
17 июля 2026
Премьера в мире
14 мая 2026
Дата выхода
|18 июня 2026
|Великобритания
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|19 июня 2026
|Индия
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|U/A 13+
|18 июня 2026
|Ирландия
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|15A
|14 мая 2026
|ОАЭ
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|18TC
|18 июня 2026
|США
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Сборы в мире
$2 118 419
Производство
Tralala Moving Pictures
Другие названия
Maa Inti Bangaaram, Maa Inti Bangaram, Engal Thangam