Искусный мечник Кютаро вынужден прозябать в нищете и одиночестве. Он дичится людей, но и зарабатывать на жизнь не умеет ничем, кроме меча. Однажды Сакити, случайно увидев его искусство, нанимает Кютаро на не совсем обычную работу. Он должен убить кошку, любимицу босса, из-за которой тот превратился в полнейшего ребёнка. Деньги есть деньги, и они очень нужны — так почему бы не взяться за дело, пусть и настолько абсурдное? Но когда Кютаро приходит выполнять работу, он видит очаровательную белую кошечку и не может поднять на неё свой меч.