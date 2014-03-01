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Постер фильма Самурай и кошка
6.4
Киноафиша Фильмы Самурай и кошка
6.4

Самурай и кошка

, 2014
Neko zamurai
Япония / комедия, исторический / 18+
Постер фильма Самурай и кошка
6.4

О фильме

Искусный мечник Кютаро вынужден прозябать в нищете и одиночестве. Он дичится людей, но и зарабатывать на жизнь не умеет ничем, кроме меча. Однажды Сакити, случайно увидев его искусство, нанимает Кютаро на не совсем обычную работу. Он должен убить кошку, любимицу босса, из-за которой тот превратился в полнейшего ребёнка. Деньги есть деньги, и они очень нужны — так почему бы не взяться за дело, пусть и настолько абсурдное? Но когда Кютаро приходит выполнять работу, он видит очаровательную белую кошечку и не может поднять на неё свой меч.

В ролях

Кадзуки Китамура
Madarame Kyutaro
Мисако Рэнбуцу
Ёсукэ Асари
Shinsuke Zanba
Сигэюки Тоцуги
Ерико Доугучи
Shirataki
Йойчи Нукумизу
Кандзи Цуда
Рюсукэ Комакинэ
Tetsugoro
Мотоки Фуками
Suematsu
Ёсукэ Саито
Ёсукэ Саито
Акира Онодэра
Синго Мидзусава
Режиссер 山口義高, 渡辺武
Сценарист Хисакацу Куроки, Yûji Nagamori, 山口義高, Hideo Jōjō
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 марта 2014
Дата выхода
27 ноября 2014 Южная Корея 12세 이상 관람가
1 марта 2014 Япония
Производство AMG Entertainment
Другие названия
Neko zamurai, Samurai Cat, Koci samuraj, 猫侍, 貓侍 電影版, 劇場版 猫侍, 貓侍, 고양이 사무라이, Neko Samurai

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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