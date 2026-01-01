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Постер фильма Ревизор
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Ревизор

, 2002
Россия / спектакль / 18+
Постер фильма Ревизор

О фильме

Летний фестиваль КАРО/АРТ FestArt (про)свет 2026. Премьера спектакля «Ревизор» в постановке Валерия Фокина состоялась 5 октября 2002 года, став первой постановкой режиссёра, созданной на сцене Александринского театра и знаковым событием отечественного и мирового театрального процесса. Декорации к спектаклю созданы Александром Боровским, композитором выступил Леонид Десятников. Именно этот спектакль определил путь развития главной национальной драматической сцены страны с началом нового века. В спектакле закономерно обрели власть три архетипа: образы давней исторической премьеры, реминисценции спектакля Вс. Мейерхольда 1926 года и отражения самого Петербурга, как мифологического, гоголевского, так и современного. Для Валерия Фокина, по праву считающегося одним из лучших знатоков творчества Н.В. Гоголя, эта работа стала третьим обращением к пьесе. Для Александринского театра новый «Ревизор» оказался уже десятой сценической версией одной из самых главных пьес русского классического репертуара.

В ролях

Алексей Девотченко
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Сергей Паршин
Сергей Паршин
Николай Мартон
Виктор Смирнов
Виктор Смирнов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2002

Рейтинг фильма

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