Летний фестиваль КАРО/АРТ FestArt (про)свет 2026. Премьера спектакля «Ревизор» в постановке Валерия Фокина состоялась 5 октября 2002 года, став первой постановкой режиссёра, созданной на сцене Александринского театра и знаковым событием отечественного и мирового театрального процесса. Декорации к спектаклю созданы Александром Боровским, композитором выступил Леонид Десятников. Именно этот спектакль определил путь развития главной национальной драматической сцены страны с началом нового века. В спектакле закономерно обрели власть три архетипа: образы давней исторической премьеры, реминисценции спектакля Вс. Мейерхольда 1926 года и отражения самого Петербурга, как мифологического, гоголевского, так и современного. Для Валерия Фокина, по праву считающегося одним из лучших знатоков творчества Н.В. Гоголя, эта работа стала третьим обращением к пьесе. Для Александринского театра новый «Ревизор» оказался уже десятой сценической версией одной из самых главных пьес русского классического репертуара.