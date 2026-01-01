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Николай Мартон
Nikolay Marton
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Персоны
Николай Мартон
Николай Мартон
Nikolay Marton
Дата рождения
10 сентября 1934
Возраст
91 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Мотыжин, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Путешественник
В каком театре играет
Александринский театр
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Популярные фильмы
6.4
Список кораблей
(2008)
6.3
Серебряные головы
(1998)
6.1
Бандитский Петербург 4: Арестант
(2003)
Фильмография Николай Мартон
2.9
Раскаленный хаос
A Hellish Chaos
документальный
2017, Россия
5.8
Золотое сечение
Zolotoe sechenie
приключения
2010, Россия
Смотреть трейлер
6.4
Список кораблей
Spisok korabley
документальный
2008, Россия
Тени прошлого
детектив
2007, Россия
5.4
Шахматист
боевик, криминал, мистика, мини-сериал
2004, Россия
6.1
Прямохождение
Bipedalism
драма, фантастика
2004, Россия
6.1
Бандитский Петербург 4: Арестант
криминал, драма
2003, Россия
Ревизор
спектакль
2002, Россия
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Другие проекты Николай Мартон
16+
Маскарад. Воспоминания будущего
Билеты
16+
Блаженная Ксения. История любви
Билеты
16+
Мамаша Кураж и ее дети
Информация
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