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Таинственный остров: Победитель получает все
5.8
Таинственный остров: Победитель получает все
, 2025
Mystery Island: Winner Takes All
Канада / криминал, детектив / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.8
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0
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О фильме
В «Таинственном острове» проводятся конкурсы, победители которых пытаются раскрыть фальшивое убийство, чтобы получить главный приз, но мероприятие идет не так, как надо, когда убивают сотрудника, и тайны раскрываются.
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В ролях
Элизабет Хенстридж
Dr. Emilia Priestly
Чарли Уэбер
Кезия Берроуз
Baroness Jane Alcott
Кристин Бут
CC Cassandra Cornwall
Henry Twohy
Fredricks
Раффаэлло Дегруттола
Bobby
Джек Бретт Андерсон
Davis
Рэнди Домингес
Ray
Франциско Лаббе
Carlos Del Fuego
Cherry Bagnall
Louise
Jim Mannering
Ted
Режиссер
Стивен Р. Монро
Сценарист
John Christian Plummer
Композитор
Кристофер Гуглик
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
23 июня 2026
Премьера в мире
13 марта 2025
Производство
Cartel Pictures, Hallmark Media
Другие названия
Mystery Island: Winner Takes All, Omicidi a Mystery Island - Il vincitore prende tutto, Tajanstveni otok: Pobjednik odnosi sve, Tajanstveno ostrvo: Pobednik uzima sve
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Отзывы о фильме
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