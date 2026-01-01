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Royal Ballet and Opera: Tosca
Royal Ballet and Opera: Tosca
, 2025
Royal Ballet and Opera: Tosca
18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Карло Бози
Freddie De Tommaso
Джеральд Финли
Anna Netrebko
James Unsworth
Scarpia henchman
Режиссер
Oliver Mears
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
3 часа 30 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$14 622
Другие названия
Royal Ballet and Opera: Tosca, Royal Opera: Tosca, Tosca - ROH, London 2025 (Opera)
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