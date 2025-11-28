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Постер фильма Karakkam
6.9
Karakkam - Трейлер
Киноафиша Фильмы Karakkam
6.9

Karakkam

, 2026
Karakkam
Индия / комедия, фэнтези, ужасы
Трейлеры
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Постер фильма Karakkam
6.9
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Karakkam - Трейлер
Karakkam  Трейлер

О фильме

A drunken New Year's prank goes horribly wrong when two young men remove sacred crosses from graves. Five restless ghosts emerge to haunt their every move, driving them to seek redemption and release.

В ролях

Шринатх Бахаси
Dhanush
Фемина Джордж
Pinki
Абхирам Радхакришнан
Nakulan
Praveen TJ
Khaja
Manikandan R. Achari
Chackochan
Manoj Moses
Bijukuttan
Harishchandra
Shaun Romy
Rani Maria
Shalu Rahim
Ленаа
Midhun Midhutty
Vishnu Reghu
Режиссер Субхаш Лалита Субрахманиан
Сценарист Субхаш Лалита Субрахманиан, Arjun Narayanan, Vinayak Sasikumar, Muhsin Parari, Nipin Narayanan, Dhanush Varghese
Композитор Сам К. С.
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 3 июля 2026
Премьера в мире 28 ноября 2025
Дата выхода
28 мая 2026 Индия U/A 13+
28 ноября 2025 ОАЭ 18+
Бюджет 140 000 000 INR
Сборы в мире $4 362
Производство Black Turtle Productions, Krown Stars Entertainment
Другие названия
Karakkam

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Karakkam - Трейлер
Karakkam Трейлер
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