В ролях
Абхирам Радхакришнан
Nakulan
Manikandan R. Achari
Chackochan
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Субхаш Лалита Субрахманиан
Сценарист
Субхаш Лалита Субрахманиан, Arjun Narayanan, Vinayak Sasikumar, Muhsin Parari, Nipin Narayanan, Dhanush Varghese
Композитор
Сам К. С.
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
3 июля 2026
Премьера в мире
28 ноября 2025
Дата выхода
|28 мая 2026
|Индия
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|U/A 13+
|28 ноября 2025
|ОАЭ
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|18+
Бюджет
140 000 000 INR
Сборы в мире
$4 362
Производство
Black Turtle Productions, Krown Stars Entertainment