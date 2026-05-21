Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жетишет
Киноафиша Фильмы Жетишет

Жетишет

, 2026
Жетишет
Кыргызстан / драма / 18+
Пойду 1
Не пойду 2
Постер фильма Жетишет
Пойду 1
Не пойду 2

О фильме

Касиет живет в атмосфере постоянного страха. Её муж Улан — уважаемый в обществе человек, но дома он превращается в жестокого манипулятора. Их маленькая дочь Пери привыкла прятаться в шкафу, воспринимая насилие как часть повседневности. Мать Касиет отказывается помогать дочери, призывая её «терпеть ради чести семьи». Ситуация доходит до предела, когда Улан в порыве ярости насильно состригает Касиет волосы. В этот момент в жизни героини появляется Айгуль — бывшая жена Улана, которая прошла через этот ад много лет назад. Столкнувшись с прошлым и осознав, что насилие циклично, две женщины решаются на отчаянный шаг. Финальное противостояние в стенах дома становится для Касиет точкой невозврата: либо она навсегда останется жертвой, либо найдет в себе силы сказать довольно.

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 21 мая 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Кыргызстан 18+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Написать отзыв

Отзывы о фильме

User 18 июня 2026, 14:38
Фильм не очень. Насилие, абьюз, муж тиран, нет никакой логической цепочки. В моменте героиня сама нарывается на ссору. Вместо заявления в милицию о… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:35
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше