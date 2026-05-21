Касиет живет в атмосфере постоянного страха. Её муж Улан — уважаемый в обществе человек, но дома он превращается в жестокого манипулятора. Их маленькая дочь Пери привыкла прятаться в шкафу, воспринимая насилие как часть повседневности. Мать Касиет отказывается помогать дочери, призывая её «терпеть ради чести семьи». Ситуация доходит до предела, когда Улан в порыве ярости насильно состригает Касиет волосы. В этот момент в жизни героини появляется Айгуль — бывшая жена Улана, которая прошла через этот ад много лет назад. Столкнувшись с прошлым и осознав, что насилие циклично, две женщины решаются на отчаянный шаг. Финальное противостояние в стенах дома становится для Касиет точкой невозврата: либо она навсегда останется жертвой, либо найдет в себе силы сказать довольно.