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Постер фильма Ladies' Hunting Party
5.1
Киноафиша Фильмы Ladies' Hunting Party
5.1

Ladies' Hunting Party

, 2025
Día de caza
Испания, Франция / драма, триллер / 18+
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Постер фильма Ladies' Hunting Party
5.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Кармен Мачи
Кармен Мачи
Carmen
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Rosa
Бланка Портильо
Blanca
Зои Арнао
Зои Арнао
Diana
Joel Soria
Carlos
Marco Antonio Gonzales Jemio
Wilman
Lita Terán
Mujer Mayor
Justo Baza
Ujier
Guido Vásquez
Camarero
Esther Qiaddan Rodríguez
Mujer china
Режиссер Pedro Aguilera
Сценарист Lola Mayo, Pedro Aguilera, Angelino Fons, Карлос Саура
Композитор Fernando Vacas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 сентября 2025
Дата выхода
3 июля 2026 Испания
17 сентября 2025 Франция
Сборы в мире $22 128
Производство Canal Extremadura TV, Comunidad de Madrid, Crea SGR
Другие названия
Día de caza, Ladies' Hunting Party

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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