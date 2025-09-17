В ролях
Marco Antonio Gonzales Jemio
Wilman
Esther Qiaddan Rodríguez
Mujer china
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Pedro Aguilera
Сценарист
Lola Mayo, Pedro Aguilera, Angelino Fons, Карлос Саура
Композитор
Fernando Vacas
Детали фильма
Страна
Испания / Франция
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 сентября 2025
Дата выхода
|3 июля 2026
|Испания
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|17 сентября 2025
|Франция
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Сборы в мире
$22 128
Производство
Canal Extremadura TV, Comunidad de Madrid, Crea SGR
Другие названия
Día de caza, Ladies' Hunting Party