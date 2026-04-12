Фильм рассказывает о смешной и трагичной жизни обычного парня по имени Мумин. Он погряз в долгах, столкнулся с проблемами на работе и в личной жизни. Внезапно, подумав, что тяжело болен, он решает кардинально изменить свою жизнь. Мумин пытается в кратчайшие сроки разбогатеть и обеспечить достойную жизнь своей возлюбленной Севаре. Однако на этом пути он оказывается в водовороте криминала, долгов и лжи. На протяжении всего фильма через комичные ситуации раскрываются истинные человеческие ценности, дружба, любовь и подлинный смысл жизни.