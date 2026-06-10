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Пожилого мужчину до сих пор преследуют воспоминания о детской любви и о потерянной любви во время раздела Индии в 1947 году. Рассказывая свою историю внуку, он погружается в прошлое, вспоминая миграцию, тоску и любовь, которая длится поколениями.
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