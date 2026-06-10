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Постер фильма Я вернусь
8.3
Я вернусь - Официальный тизер
Киноафиша Фильмы Я вернусь
8.3

Я вернусь

, 2026
Main Vaapas Aaunga
Индия / мюзикл, мелодрама
Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 0
Постер фильма Я вернусь
8.3
Пойду 1
Не пойду 0
Я вернусь - Официальный тизер
Я вернусь  Официальный тизер

О фильме

Пожилого мужчину до сих пор преследуют воспоминания о детской любви и о потерянной любви во время раздела Индии в 1947 году. Рассказывая свою историю внуку, он погружается в прошлое, вспоминая миграцию, тоску и любовь, которая длится поколениями.

В ролях

Vedang Raina
Ishar Singh Grewal
Sharvari Wagh
Jiya
Дилджит Досанджх
Nirvair Singh
Насируддин Шах
Ishar Singh
Саяни Гупта
Kanchi
Мэниш Чаудхари
Muzaffar
Раджат Капур
Iqbal
Vinod Nagpal
Kirpal
Йо Йо Хани Сингх
Cameo appearance
Санджай Сури
Jasmer
Leena Sharma
Zainab- (Heroin)Jiya’s mother
Даниш Пандор
Даниш Пандор
Afzal
Режиссер Имтиаз Али
Сценарист Имтиаз Али, Nayanika Mahtani, Irshad Kamil
Композитор А. Р. Рахман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 10 июня 2026
Дата выхода
11 июня 2026 Бахрейн
12 июня 2026 Великобритания 15
12 июня 2026 Германия
12 июня 2026 Индия
12 июня 2026 Ирландия 15A
12 июня 2026 ОАЭ 18TC
11 июня 2026 Оман
11 июня 2026 США
Сборы в мире $1 816 136
Производство Applause Entertainment Ltd., Birla Studios, Window Seat Films
Другие названия
Main Vaapas Aaunga

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

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Я вернусь - Официальный тизер
Я вернусь Официальный тизер
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Отзывы о фильме

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