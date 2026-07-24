Сакит, отец трёх дочерей, никак не может смириться с тем, что они уже выросли и достигли возраста, когда пора создавать семью. Для него дочери всё ещё маленькие дети. Когда Сакит узнаёт, что у его старшей дочери Лалы и у средней дочери Жали есть любимые, он не находит себе места. Вместо того чтобы принять кандидатов в зятья, Сакит начинает подвергать их один за другим всё более сложным и смешным испытаниям. Оказавшись между ролью отца и ролью тестя, Сакит старается и защитить дочерей, и не мешать любви. При этом он сам до сих пор проходит испытания у своего тестя Видади. Любовь, семейные ценности, отношения отца и дочерей и море смеха переплетаются, даря зрителю одновременно лёгкую и трогательную семейную историю.