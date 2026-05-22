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Киноафиша Фильмы Баста. Начало игры

Баста. Начало игры

, 2026
Россия / музыка, биография

О фильме

Фильм рассказывает историю Василия Вакуленко, будущего Басты. Ростов начала 2000-х — колыбель русского хип-хопа: клубы, квартирники, уличные разборки. Баста ищет свой голос, сталкиваясь с недоверием и враждебно настроенными конкурентами, но именно его честные тексты и харизма впервые «взрывают» ростовскую хип-хоп публику. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает свой главный выбор — посвятить себя музыке. Это фильм о начале пути артиста, который изменил лицо отечественного рэпа, и о времени, когда целое поколение искало себя в новых ритмах.

В ролях

Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Ксения Трейстер
Ксения Трейстер
Юрий Насонов
Юрий Насонов
Всеволод Володин
Софья Воронцова
Софья Воронцова
Егор Кенжаметов
Егор Кенжаметов
Сергей Колесников
Сергей Колесников
Ivan Petrosyan
Анна Кротова
Анна Кротова
Anna Krotova
Eduard Volodin
Tatiana Alex
Modnitca
Режиссер Стас Иванов
Сценарист Стас Иванов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2026
Производство Berg Sound, GAZ, Кинокомпания Темп
Другие названия
BASTA. Nachalo Igry, БАСТА. Начало игры

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 мая 2026

Отзывы о фильме

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