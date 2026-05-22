Фильм рассказывает историю Василия Вакуленко, будущего Басты. Ростов начала 2000-х — колыбель русского хип-хопа: клубы, квартирники, уличные разборки. Баста ищет свой голос, сталкиваясь с недоверием и враждебно настроенными конкурентами, но именно его честные тексты и харизма впервые «взрывают» ростовскую хип-хоп публику. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает свой главный выбор — посвятить себя музыке. Это фильм о начале пути артиста, который изменил лицо отечественного рэпа, и о времени, когда целое поколение искало себя в новых ритмах.