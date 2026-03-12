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Scent of Pho
7.6
Scent of Pho
, 2026
Mui pho
Вьетнам / комедия, драма, семейный
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.6
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0
В ролях
Cuong Ca
Thanh Thanh Hien
Xuân Hinh
Ha Huong
Thanh Huong
Tran Bao Nam
Tien Loc Nquyen
Trang Thu
Hai Trieu
Тринь Ту Трунг
Quoc Tuan
Thanh Thanh Hien
Режиссер
Minh Beta
Композитор
Nguyen Hoang Anh
,
Tran Huu Tuan Bach
,
Minh Beta
,
Christian Gulino
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Вьетнам
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
12 марта 2026
Дата выхода
20 марта 2026
Польша
12 марта 2026
Чехия
Сборы в мире
$1 484 326
Производство
Beta Group, Lotte Entertainment
Другие названия
Mui pho, Scent of Pho, Mùi Phở, Zapach pho
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 10 марта 2026
Отзывы о фильме
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