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, 2025
Flesh, Blood, Even a Heart
Латвия / комедия, драма / 18+
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О фильме

В жизни Ливы внезапно вновь появляется отец - нереализовавшийся художник, зато вполне состоявшийся алкоголик. Его возвращение разрушает хрупкое равновесие: под ударом оказываются самооценка Ливы, ее романтические отношения и внутренний покой.

В ролях

Ieva Seglina
Liv
Gatis Maliks
Marcis
Leonarda Kestere-Klavina
Gundega
Eduards Johansons
Egils
Ruta Kirikova
Nurse
Darta Cirule
Kate
Dārta Cīrule
Kate
Режиссер Alise Zarina
Сценарист Alise Zarina
Композитор Oskars Jansons
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 марта 2026
Дата выхода
5 марта 2026 Латвия N16
Бюджет €440 000
Производство Mima Films
Другие названия
Flesh, Blood, Even a Heart, Nospiedumi, Impressions, Jalajäljed

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 5 марта 2026

Отзывы о фильме

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