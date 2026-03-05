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7.2
Отпечатки
, 2025
Flesh, Blood, Even a Heart
Латвия / комедия, драма / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.2
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О фильме
В жизни Ливы внезапно вновь появляется отец - нереализовавшийся художник, зато вполне состоявшийся алкоголик. Его возвращение разрушает хрупкое равновесие: под ударом оказываются самооценка Ливы, ее романтические отношения и внутренний покой.
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В ролях
Ieva Seglina
Liv
Gatis Maliks
Marcis
Leonarda Kestere-Klavina
Gundega
Eduards Johansons
Egils
Ruta Kirikova
Nurse
Darta Cirule
Kate
Dārta Cīrule
Kate
Режиссер
Alise Zarina
Сценарист
Alise Zarina
Композитор
Oskars Jansons
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Латвия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
5 марта 2026
Дата выхода
5 марта 2026
Латвия
N16
Бюджет
€440 000
Производство
Mima Films
Другие названия
Flesh, Blood, Even a Heart, Nospiedumi, Impressions, Jalajäljed
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 5 марта 2026
Отзывы о фильме
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