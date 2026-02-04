Историческая драма, действие которой происходит во времена династии Чосон. Староста деревни и ее жители заботятся о молодом короле, который был свергнут с престола и изгнан из дворца.
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