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Постер фильма Королевский страж
6.9
Киноафиша Фильмы Королевский страж
6.9

Королевский страж

, 2026
The Man Who Lives with the King
Южная Корея / драма, исторический
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Постер фильма Королевский страж
6.9
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О фильме

Историческая драма, действие которой происходит во времена династии Чосон. Староста деревни и ее жители заботятся о молодом короле, который был свергнут с престола и изгнан из дворца.

В ролях

Ю Хэ-джин
Ю Хэ-джин
Um Heung Do
Пак Джи Хун
Пак Джи Хун
Lee Hong Ui
Ю Джи-тхэ
Ю Джи-тхэ
Han Myeong Hoe
Чон Ми-до
Maehwa
Kim Min
Um Tae San
Ли Джун-хёк
Ли Джун-хёк
Prince Geumseong (Hong Wi's Uncle)
Пак Чи-хван
Пак Чи-хван
Magistrate of Yeongwol
Ан Джэ-хон
Village head of Norugol
О Даль-су
О Даль-су
Village Member of Norugol
Чон Джин-ун
Cho Yu Rye
Ли Джун-хёк
Ким Су-джин
Ким Су-джин
Режиссер Чан Хан-джун
Сценарист Чан Хан-джун, Hwang Seong-gu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 29 апреля 2026
Премьера в мире 4 февраля 2026
Дата выхода
19 февраля 2026 Австралия M
6 марта 2026 Великобритания 15
10 апреля 2026 Вьетнам
14 мая 2026 Гонконг IIA
8 апреля 2026 Индонезия 13+
6 марта 2026 Ирландия 15
20 февраля 2026 Канада PG
14 мая 2026 Макао B
24 апреля 2026 Монголия
19 февраля 2026 Новая Зеландия M
20 февраля 2026 США NR
9 апреля 2026 Сингапур NC16
14 мая 2026 Таиланд 13
26 февраля 2026 Тайвань 12+
26 марта 2026 Фиджи
4 февраля 2026 Южная Корея 12
Бюджет 10 500 000 000 KRW
Сборы в мире $113 160 596
Производство BA Entertainment
Другие названия
The King's Warden, The King’s Warden, 王命之徒, Dưới Bóng Điện Hạ, The Man Living with the King, The Man Who Lives with the King, Wanggwa Saneun Namja, Королевский страж, 왕과 사는 남자, ดันจง ราชันย์นักโทษแห่งชอนยอนโพ, 与王生活的男人

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 13 мая 2026

Отзывы о фильме

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