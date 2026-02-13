Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Seima i gamta
4.8
Киноафиша Фильмы Seima i gamta
4.8

Seima i gamta

, 2026
Seima i gamta
Литва / комедия
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Seima i gamta
4.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Timuras Augucevicius
Dad
Goda Problema
Goda
Viktorija Siegel
Self
Ineta Stasiulyte
Mom
Justas Pečeliūnas
Justas
Миндаугас Папинигис
Ziuga
Inga Norkute
Baba
Artur Svorobovich
Policeman 1
Aidas Barkauskas
Policeman 2
Andžej Šakevič
Drunk local 1
Vytautas Kaziukonis
Drunk local 2
Сценарист Marius Rimkus, Luky Springs, Deimante Vilkelyte
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 февраля 2026
Дата выхода
13 марта 2026 Великобритания 15
13 февраля 2026 Литва N13
Сборы в мире $1 225 537
Производство Luky Springs Studios
Другие названия
Seima i gamta, Family in Nature

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Пару ложек – и жир с кухонного фартука отходит кусками: подглядела лайфхак у опытного клинера
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше