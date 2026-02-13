Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики

Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы

Пару ложек – и жир с кухонного фартука отходит кусками: подглядела лайфхак у опытного клинера

Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»

«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю

Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»

Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди

«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)

Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)

Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре