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4.8
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Seima i gamta
4.8
Seima i gamta
, 2026
Seima i gamta
Литва / комедия
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Timuras Augucevicius
Dad
Goda Problema
Goda
Viktorija Siegel
Self
Ineta Stasiulyte
Mom
Justas Pečeliūnas
Justas
Миндаугас Папинигис
Ziuga
Inga Norkute
Baba
Artur Svorobovich
Policeman 1
Aidas Barkauskas
Policeman 2
Andžej Šakevič
Drunk local 1
Vytautas Kaziukonis
Drunk local 2
Сценарист
Marius Rimkus
,
Luky Springs
,
Deimante Vilkelyte
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Литва
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
13 февраля 2026
Дата выхода
13 марта 2026
Великобритания
15
13 февраля 2026
Литва
N13
Сборы в мире
$1 225 537
Производство
Luky Springs Studios
Другие названия
Seima i gamta, Family in Nature
Еще
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
10
голосов
4.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 24 февраля 2026
Отзывы о фильме
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