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Poster of Seima i gamta
4.8
Kinoafisha Films Seima i gamta
4.8

Seima i gamta

, 2026
Seima i gamta
Lithuania / Comedy
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Poster of Seima i gamta
4.8
Going 0
Not going 0

Synopsis

A comedy about a modern family who embark on a romantic nature trip in an attempt to reconnect. But the peace turns to chaos when their teenage children pose challenges, and the idyllic getaway becomes a comical struggle for survival.

Cast

Timuras Augucevicius
Dad
Goda Problema
Goda
Viktorija Siegel
Self
Ineta Stasiulyte
Mom
Justas Pečeliūnas
Justas
Mindaugas Papinigis
Ziuga
Inga Norkute
Baba
Artur Svorobovich
Policeman 1
Aidas Barkauskas
Policeman 2
Andžej Šakevič
Drunk local 1
Vytautas Kaziukonis
Drunk local 2
Writer Marius Rimkus, Luky Springs, Deimante Vilkelyte
Cast and Crew

Film details

Country Lithuania
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2026
World premiere 13 February 2026
Release date
13 March 2026 Great Britain 15
13 February 2026 Lithuania N13
Worldwide Gross $1,225,537
Production Luky Springs Studios
Also known as
Seima i gamta, Family in Nature

Film rating

4.8
Rate 10 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 24 February 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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