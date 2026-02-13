A comedy about a modern family who embark on a romantic nature trip in an attempt to reconnect. But the peace turns to chaos when their teenage children pose challenges, and the idyllic getaway becomes a comical struggle for survival.
Cast
Timuras Augucevicius
Dad
Goda Problema
Goda
Viktorija Siegel
Self
Ineta Stasiulyte
Mom
Justas Pečeliūnas
Justas
Mindaugas Papinigis
Ziuga
Inga Norkute
Baba
Artur Svorobovich
Policeman 1
Aidas Barkauskas
Policeman 2
Andžej Šakevič
Drunk local 1
Vytautas Kaziukonis
Drunk local 2
WriterMarius Rimkus, Luky Springs, Deimante Vilkelyte