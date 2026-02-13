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6.6
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Пинкфонг Чудо-звезда
6.6
Пинкфонг Чудо-звезда
, 2019
Pinkfong Wonderstar
Канада / анимация, комедия, драма / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
6.6
В ролях
Лекси Фонтейн
Chumli
Лекси Фонтейн
Chumli
Мик Уингерт
Codi
Мик Уингерт
Codi
Кайл Маккарли
Barri
Кайл Маккарли
Barri
Кайл Маккарли
Barri
Коллин О’Шонесси
Pinkfong
Коллин О’Шонесси
Pinkfong
Стефани Шех
Baker
Стефани Шех
Baker
Стефани Шех
Baker
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 6 минут
Год выпуска
2019
Производство
CJ ENM Co., SmartStudy, The Pinkfong Company
Другие названия
Pinkfong Wonderstar, 碰碰狐和多奇, Pinkfong 奇幻之星, Пинкфонг Чудо-звезда, Пінкфонґ Чудо-зірка, פינקפונג וונדרסטאר, بينكفونغ نجوم الغرائب, पिंकफोंग वंडरस्टार, พิ้งฟอง วันเดอร์สตาร์, ピンキッツワンダースター
Еще
Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Лучшие комедии
Обновлено 13 февраля 2026
Отзывы о мультфильме
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