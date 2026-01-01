Оповещения от Киноафиши
Закаты Коста-Рики
Закаты Коста-Рики
After Words
18+
драма
мелодрама
О фильме
Библиотекарь с кризисом среднего возраста отправляется в Коста-Рику.
Развернуть
Страна
Коста-Рика / США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2015
Производство
Mano a Mano Films, Classic Films, Movie Trailer House
Другие названия
After Words, Pura Vida, Kütüphaneci, The Librarian, Библиотекарь
Режиссер
Хуан Фельдман
В ролях
Марша Гей Харден
Рон Канада
Оскар Хаэнада
Дженна Ортега
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
