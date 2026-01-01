Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Закаты Коста-Рики
1 постер
Киноафиша Фильмы Закаты Коста-Рики

Закаты Коста-Рики

After Words 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Библиотекарь с кризисом среднего возраста отправляется в Коста-Рику.

Страна Коста-Рика / США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Производство Mano a Mano Films, Classic Films, Movie Trailer House
Другие названия
After Words, Pura Vida, Kütüphaneci, The Librarian, Библиотекарь
Режиссер
Хуан Фельдман
В ролях
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Рон Канада
Оскар Хаэнада
Оскар Хаэнада
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Закаты Коста-Рики - смотреть в онлайн-кинотеатре

Закаты Коста-Рики

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше