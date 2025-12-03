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Киноафиша Фильмы Баба-Яга и лесная царевна

Баба-Яга и лесная царевна

Россия / фэнтези / 18+

В ролях

Полина Денисова
Полина Денисова
Михаил Сотников
Михаил Сотников
Анна Ардова
Анна Ардова
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Сергей Степин
Сергей Степин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 3 декабря 2025

Отзывы о фильме

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