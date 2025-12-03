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Баба-Яга и лесная царевна
Баба-Яга и лесная царевна
Россия / фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Полина Денисова
Михаил Сотников
Анна Ардова
Борис Хвошнянский
Николай Шрайбер
Сергей Степин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
4
голоса
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 3 декабря 2025
Отзывы о фильме
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