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Постер фильма Bayguys
Киноафиша Фильмы Bayguys

Bayguys

, 2025
Bayguys
Казахстан / комедия / 18+
Пойду 5
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Постер фильма Bayguys
Пойду 5
Не пойду 0

О фильме

В небольшом ауле жизнь течёт спокойно, пока не появляются неизвестные преступники, начавшие красть скот у сельчан. На этом фоне трое друзей решают стать «супергероями» — в самодельных масках и с благими намерениями они хотят очистить село от алкоголя и помочь людям. Их наивный героизм сначала вызывает смех, потом восхищение, а вскоре — подозрение, ведь именно в то время в ауле происходят загадочные кражи. Теперь друзьям предстоит доказать, что они не виноваты, и превратиться из простых парней в настоящих защитников своего аула.

В ролях

Багжан Данай
Жалгас Елеусинов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 3 голоса
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 26 ноября 2025

Отзывы о фильме

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