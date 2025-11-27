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В небольшом ауле жизнь течёт спокойно, пока не появляются неизвестные преступники, начавшие красть скот у сельчан. На этом фоне трое друзей решают стать «супергероями» — в самодельных масках и с благими намерениями они хотят очистить село от алкоголя и помочь людям. Их наивный героизм сначала вызывает смех, потом восхищение, а вскоре — подозрение, ведь именно в то время в ауле происходят загадочные кражи. Теперь друзьям предстоит доказать, что они не виноваты, и превратиться из простых парней в настоящих защитников своего аула.
|27 ноября 2025
|Казахстан
|16+