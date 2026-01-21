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Постер фильма АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника
6.8
АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника
6.8

АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника

, 2017
Murillo, el último viaje
Испания / документальный / 18+
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Постер фильма АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника
6.8
Билеты
Пойду 0
Не пойду 0
АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника - Трейлер с субтитрами
АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника  Трейлер с субтитрами

О фильме

Из Лувра в Севилью. Путешествие шедевра Мурильо как повод заново открыть художника испанского барокко Незаслуженно забытый в течение полутора столетий, Бартоломе Эстебан Мурильо возвращается к зрителю как «испанский Рафаэль», главный художник барочной Севильи и автор шедевров из коллекции Лувра. Виртуозная лёгкость, с которой написаны его полотна, продолжает завораживать реставраторов, художников и любителей искусства. Шедевр Бартоломе Эстебана Мурильо «Маленький нищий» из коллекции Лувра отправляется на родину – в Севилью, где был создан три с половиной века назад. Это путешествие становится отправной точкой для разговора о художнике, чья слава гремела в Европе в XVIII – XIX веках. Позже его картины были незаслуженно забыты, но сейчас Мурильо вновь привлекает зрителей глубиной и человечностью образов и виртуозной техникой. Фильм, съёмки которого прошли во Франции и Испании, заново открывает одного из знаковых испанских художников, предлагает комментарии искусствоведов, реставраторов и хранителей и погружает в атмосферу Севильи XVII века – города, который стал перекрёстком культур и родиной испанского барокко.

Режиссер Хосе Мануэль Гомес Видаль
Сценарист Хосе Мануэль Гомес Видаль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 января 2026
Дата выхода
21 января 2026 Казахстан 12+
Производство TalyCual Producciones, Triple F Media
Другие названия
Murillo, el último viaje, Murillo. El último viaje

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 10 ноября 2025

Трейлеры фильма

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АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника - Трейлер с субтитрами
АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника Трейлер с субтитрами
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«АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника» в кинотеатрах

ср 29
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