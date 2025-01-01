Меню
Постер фильма Предатель
1 постер
Киноафиша Фильмы Предатель

Предатель

Landesverräter 18+
О фильме

Швейцария, 1942 год. Надеясь сделать карьеру певца в Германии, бедный бродяга Эрнст Шремли продает швейцарскую военную информацию нацистскому шпиону. Но затем его преступление раскрывается.
Страна Германия / Швейцария
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2024
Бюджет €4 200 000
Производство ARTE, Amalia Film, Contrast Film
Другие названия
Landesverräter, The Traitor
Режиссер
Michael Krummenacher
В ролях
Dimitri Krebs
Roger Bonjour
Jonathan Ferrari
Flurin Giger
Штефан Губзер
Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Кадры из фильма
