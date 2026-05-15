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Все части фильма "Ассасин"

Погрузитесь в эпическую сагу «Ассасин», где граница между фэнтезийным миром и реальностью стирается. В этой подборке — все фильмы франшизы в хронологическом порядке.

Это история о мести, творчестве, ответственности и силе, способной разрушить барьеры между измерениями. Соберите пазл всей истории, смотрите все части и следите за развитием вселенной «Ассасина».

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Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
боевик, приключения, драма 2025, Китай
5.0
Ассасин. Битва миров
Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.0
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Жанр
Страна
Год

Начните с первой части, «Ассасин: Битва миров» (2014), где жестокий Бог правит фэнтезийной вселенной, а в нашем мире отчаявшийся отец ищет пропавшую дочь. Их судьбы невероятным образом переплетаются через магию и страницы романа.

Затем встречайте прямое продолжение — «Ассасин: Смертельная битва» (2025). Забытый писатель Лу Конвэнь вынужден столкнуться с порождениями своего же воображения, когда демон Рэдмейн вырывается со страниц его книги в реальный мир, угрожая всем и вся.

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