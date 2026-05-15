Погрузитесь в эпическую сагу «Ассасин», где граница между фэнтезийным миром и реальностью стирается. В этой подборке — все фильмы франшизы в хронологическом порядке.
Это история о мести, творчестве, ответственности и силе, способной разрушить барьеры между измерениями. Соберите пазл всей истории, смотрите все части и следите за развитием вселенной «Ассасина».
Начните с первой части, «Ассасин: Битва миров» (2014), где жестокий Бог правит фэнтезийной вселенной, а в нашем мире отчаявшийся отец ищет пропавшую дочь. Их судьбы невероятным образом переплетаются через магию и страницы романа.
Затем встречайте прямое продолжение — «Ассасин: Смертельная битва» (2025). Забытый писатель Лу Конвэнь вынужден столкнуться с порождениями своего же воображения, когда демон Рэдмейн вырывается со страниц его книги в реальный мир, угрожая всем и вся.