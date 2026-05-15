Погрузитесь в эпическую сагу «Ассасин», где граница между фэнтезийным миром и реальностью стирается. В этой подборке — все фильмы франшизы в хронологическом порядке.

Это история о мести, творчестве, ответственности и силе, способной разрушить барьеры между измерениями. Соберите пазл всей истории, смотрите все части и следите за развитием вселенной «Ассасина».