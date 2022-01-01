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Дун Цзыцзянь
Дун Цзыцзянь
Dong Zijian
О персоне
Фильмография
Дун Цзыцзянь
Dong Zijian
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Дата рождения
19 декабря 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Пекин, Китайская Народная Республика
Биография Дун Цзыцзянь
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Фильмография Дун Цзыцзянь
Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал
2021, Китай
6.0
Горы могут уйти
драма, мелодрама
2015, Китай / Франция / Япония
7.0
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