Постер фильма Дорога надежды
1 постер Билеты от 550 ₽
Киноафиша Фильмы Дорога надежды

Дорога надежды

Il cammino della speranza 18+
Билеты от 550 ₽

О фильме

Маленький сицилийский городок. Несколько дней продолжается забастовка горняков. Рабочие протестуют против объявленного владельцем закрытия рудника. У выхода из шахты стоят в напряжении и молчании семьи бастующих. Шахтеры, не получив ничего, покидают забой. Единственный их шанс — нелегальный переход границы с Францией, чтобы устроиться там на работу. Те, кто приняли это решение, продают остатки имущества, чтобы оплатить услуги проводника, который должен провести через их собственную, но все-таки неизвестную им страну. Группа из нескольких десятков человек, возглавляемая контрабандистом Чиччо, отправляется в путь.

Страна Италия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1950
Производство Lux Film
Другие названия
Il cammino della speranza, O Caminho da Esperança, The Path of Hope, Weg der Hoffnung, A reménység útja, De weg der hoop, Der Weg der Hoffnung, Droga nadziei, Drumul speranței, El camino de la esperanza, Håpets vei, Hoppets väg, Le chemin de l'espérance, O dromos pros tin elpida, Put nade, Road to Hope, Suflete zbuciumate, Terroni, Toiveitten tie, Дорога надежды, Пътят на надеждата, 越境者
Режиссер
Пьетро Джерми
В ролях
Раф Валлоне
Elena Varzi
Саро Урци
Franco Navarra
Liliana Lattanzi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Каро 11 Октябрь
19:30 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
«Дорога надежды» в кинотеатрах

ср 22
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D, SUB
19:30 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
