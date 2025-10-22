Маленький сицилийский городок. Несколько дней продолжается забастовка горняков. Рабочие протестуют против объявленного владельцем закрытия рудника. У выхода из шахты стоят в напряжении и молчании семьи бастующих. Шахтеры, не получив ничего, покидают забой. Единственный их шанс — нелегальный переход границы с Францией, чтобы устроиться там на работу. Те, кто приняли это решение, продают остатки имущества, чтобы оплатить услуги проводника, который должен провести через их собственную, но все-таки неизвестную им страну. Группа из нескольких десятков человек, возглавляемая контрабандистом Чиччо, отправляется в путь.