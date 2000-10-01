Алина Воскресенская

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Алина Дамировна Воскресенская — российская актриса театра и кино. Родилась 1 октября 2000 года в Магнитогорске в семье Дамира и Марины Миннегалиевых. Настоящая фамилия актрисы — Миннегалиева, Воскресенская — творческий псевдоним.
Окончила Московскую театральную школу Олега Табакова в 2020 году. С 2022 года играет в Московском Театре сатиры.