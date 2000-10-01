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Алина Воскресенская
Киноафиша Персоны Алина Воскресенская

Алина Воскресенская

Дата рождения
1 октября 2000
Возраст
24 года
Знак зодиака
Весы

Биография Алина Воскресенская

Алина Дамировна Воскресенская — российская актриса театра и кино. Родилась 1 октября 2000 года в Магнитогорске в семье Дамира и Марины Миннегалиевых. Настоящая фамилия актрисы — Миннегалиева, Воскресенская — творческий псевдоним.

Окончила Московскую театральную школу Олега Табакова в 2020 году. С 2022 года играет в Московском Театре сатиры.

 

 

Популярные фильмы

За каменной стеной 0.0
За каменной стеной (2023)
Женить нельзя рассорить 0.0
Женить нельзя рассорить (2023)
До свадьбы заживет 0.0
До свадьбы заживет (2023)

Фильмография Алина Воскресенская

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 2 Сериалы 8 Актриса 10
Универ. Молодые
Универ. Молодые
комедия 2025, Россия
Хай, систерс
комедия, драма 2025, Россия
Ганди молчал по субботам Gandi molchal po subbotam
комедия, драма 2025, Россия
Неродная дочь
Неродная дочь
мелодрама 2024, Россия
Близкое счастье
мелодрама 2024, Турция/Россия
Молот ведьм
Молот ведьм
фэнтези 2024, Россия
Плакса. Фильм о фильме
Плакса. Фильм о фильме
документальный 2024, Россия
За каменной стеной
За каменной стеной
мелодрама 2023, Россия
Женить нельзя рассорить
Женить нельзя рассорить
мелодрама 2023, Россия
До свадьбы заживет
До свадьбы заживет
мелодрама 2023, Россия
Новости о Алина Воскресенская
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Начались съемки сериала с турецким колоритом «Близкое счастье» на основе романа Эмиля Золя
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Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
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Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
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8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
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