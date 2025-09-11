Меню
Eldarnir
Eldarnir
The Fires
триллер
Страна
Исландия / Польша
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
11 сентября 2025
Дата выхода
11 сентября 2025
Исландия
9 year age limit
Производство
Netop Films, Madants
Другие названия
The Fires
Режиссер
Ugla Hauksdóttir
В ролях
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Vigdís Hrefna Pálsdóttir
Йои Йоханнссон
Адндис Хрёдн Эгильсдоттир
Сигюрдюр Сигюрйоунссон
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
