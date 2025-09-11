Меню
Постер фильма Eldarnir
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Eldarnir

Eldarnir

The Fires
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Исландия / Польша
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 сентября 2025
Дата выхода
11 сентября 2025 Исландия 9 year age limit
Производство Netop Films, Madants
Другие названия
The Fires
Режиссер
Ugla Hauksdóttir
В ролях
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Vigdís Hrefna Pálsdóttir
Йои Йоханнссон
Адндис Хрёдн Эгильсдоттир
Сигюрдюр Сигюрйоунссон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
