События развиваются в 1972 году в СССР. Восьмилетняя школьница Люба отдыхает в пионерском лагере на берегу моря. Каждый день героиня отправляется на берег и долго смотрит на синюю гладь. Она ждет своего отца, капитана подводной лодки, который пропал, и верит, что в один прекрасный день он обязательно вернется домой. Другие ребята из ее отряда и взрослые не верят Любе, считают, что она все придумывает и нет у нее никакого отца-подводника. Только мудрая бабушка утешает и поддерживает внучку, хотя знает гораздо больше, чем сама девочка.