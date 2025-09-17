Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Арт-лекторий: Мунк в аду
Постер фильма Арт-лекторий: Мунк в аду
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Билеты от 600 ₽
Киноафиша Фильмы Арт-лекторий: Мунк в аду

Арт-лекторий: Мунк в аду

Munch i helvete 18+
Билеты от 600 ₽

О фильме

«Крик» во тьме: как искусство Эдварда Мунка преодолевало косность публики. История одного из главных художников XX века Эдварда Мунка. Создатель знаменитого «Крика», он пожертвовал городу Осло дело всей своей жизни — несколько тысяч картин, рисунков и гравюр. Но если при жизни соотечественники часто подвергали его жестокой критике, то после смерти он стал жертвой бюрократии и равнодушия. В 1944 году Эдвард Мунк умирает и оставляет городу Осло беспрецедентный дар — несколько тысяч картин, рисунков и гравюр, включая знаменитый «Крик». Фильм рассказывает драматическую историю и самого художника, который при жизни часто становился объектом едкой критики, и собрания его произведений. Как музейная коллекция оно стало общедоступным только в 1963 году — и с тех пор успело подвергнуться вооружённом ограблению (украденные шедевры были возвращены спустя два года) и переехать в новое здание, вокруг которого разгорелись не менее жаркие споры, чем вокруг самого творчества художника. Уникальные архивные кадры, комментарии искусствоведов и исследователей и сами картины погружают зрителей в мир Эдварда Мунка — одного из создателей экспрессионизма в искусстве и человека, одержимого амбициозной целью принести своим творчеством свет во тьму — для себя и для людей.

Страна Норвегия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2018
Производство Indie Film, Pieter Van Huystee Film and Television
Другие названия
Munch i helvete, Munch in Hell, Munch i Helvede
Режиссер
Stig Andersen
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Арт-лекторий: Мунк в аду» в кинотеатрах

ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Арт-лекторий: Мунк в аду»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Таганская
2D, SUB
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Пока обычные люди получали 115 рублей: Миронову заплатили за съемки в «Бриллиантовой руке» вдвое меньше, чем Никулину
И в «Клоне», и в «Великолепном веке»: раскрыто, какую траву принимали Жади и наложницы Сулеймана, чтобы не забеременеть
Пионерка или пенсионерка? В Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен
О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку
Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь
Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно
ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова
За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше