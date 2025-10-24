Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Напомним о выходе в прокат
боевик
Пойду
0
Не пойду
0
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
24 октября 2025
Дата выхода
24 октября 2025
Румыния
Производство
Vertical Content
Другие названия
Cursa
Режиссер
Anghel Damian
В ролях
Анди Васлуяну
Stefan Iancu
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
