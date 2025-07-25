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Киноафиша Фильмы Лидер и лидер

Лидер и лидер

Thalaivan Thalaivii
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О фильме

Двое страстных влюбленных переживают бурные отношения, в которых страсть и конфликт переплетаются, создавая на протяжении всего их общего пути сильную эмоциональную связь.
Лидер и лидер - trailer
Лидер и лидер  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 июля 2025
Дата выхода
25 июля 2025 ОАЭ 18TC
Производство Sathya Jyothi Films
Другие названия
Thalaivan Thalaivii, Sir Madam, VJS 52
Режиссер
Пандирадж
В ролях
Виджай Сетхупатхи
Виджай Сетхупатхи
Йоги Бабу
Нитья Менен
Каали Венкат
Сараванан
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Лидер и лидер - trailer
Лидер и лидер Trailer
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Кадры из фильма
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