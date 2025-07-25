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Лидер и лидер
Лидер и лидер
Thalaivan Thalaivii
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боевик
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О фильме
Двое страстных влюбленных переживают бурные отношения, в которых страсть и конфликт переплетаются, создавая на протяжении всего их общего пути сильную эмоциональную связь.
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Лидер и лидер
trailer
trailer
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
25 июля 2025
Дата выхода
25 июля 2025
ОАЭ
18TC
Производство
Sathya Jyothi Films
Другие названия
Thalaivan Thalaivii, Sir Madam, VJS 52
Режиссер
Пандирадж
В ролях
Виджай Сетхупатхи
Йоги Бабу
Нитья Менен
Каали Венкат
Сараванан
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