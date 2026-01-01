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Чэнь Жуйцзе Chen Ruijie
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Чэнь Жуйцзе

Chen Ruijie

Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник

Популярные фильмы

Русалочка и морской монстр 0.0
Русалочка и морской монстр (2023)
Супер Мишка 0.0
Супер Мишка (2024)

Фильмография Чэнь Жуйцзе

Супер Мишка
Супер Мишка Bear Kid: Super Hero
приключения, анимация 2024, Китай
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Русалочка и морской монстр
Русалочка и морской монстр The Little Mermaid and the Sea Monster
анимация 2023, Китай
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