Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Чэнь Жуйцзе
Chen Ruijie
Киноафиша
Персоны
Чэнь Жуйцзе
Чэнь Жуйцзе
Chen Ruijie
Актерское амплуа
Актер озвучки
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Путешественник
Популярные фильмы
0.0
Русалочка и морской монстр
(2023)
Билеты
0.0
Супер Мишка
(2024)
Фильмография Чэнь Жуйцзе
Супер Мишка
Bear Kid: Super Hero
приключения, анимация
2024, Китай
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Русалочка и морской монстр
The Little Mermaid and the Sea Monster
анимация
2023, Китай
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Билеты
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